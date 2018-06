Neuerlich Urlauber von Kuh verletzt

Nach einer Kuhattacke vergangene Woche im Pinzgau ist am Mittwoch neuerlich ein Urlauber von einer Kuh verletzt worden. Der 72 Jahre alte Schotte war auf einer Alm in Saalbach (Pinzgau) unterwegs.

Der 72-Jährige war laut Polizei mit seiner Frau über eine Almwiese gewandert auf der sich eine Kuhherde mit einigen Jungtieren befand. Dabei dürfte das Ehepaar einer Mutterkuh zu nahe gekommen sein. Sie hat die beiden Urlauber plötzlich von hinten attackiert, der 72-Jährige stürzte und wurde von der Kuh überlaufen. Dabei wurde er verletzt und musste ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht werden.

Erst am vergangenen Freitag war es im Habachtal bei Bramberg (Pinzgau) zu einem Vorfall mit einer Kuh und einem Urlauber gekommen - mehr dazu in Kuh stieß mit Horn Urlauber in Bach (salzburg.ORF.at, 22.6.2018).