Hotelier eröffnet Sport-Leistungszentrum

In Bruck (Pinzgau) hat ein Hotelier und Campingplatzbetreiber jetzt ein privates Sport-Leistungszentrum samt Hallenbad eröffnet. Zwölf Millionen Euro wurden investiert, um dort unter anderem Salzburgs einziges 50-Meter-Schwimmbecken außerhalb des Olympiazentrums in Rif zu errichten.

In nur achteinhalb Monaten Bauzeit konnte der Pinzgauer Hotelier Wolfgang Hofer sein Leistungszentrum errichten. Die neue Anlage besteht aus zwei großen Teilen: das 50 Meter lange Schwimmbecken ist den ambitionierten Vereins-Sportlern vorbehalten, in erster Linie Triathleten. Der andere Teil den Hotel- und Campingplatzgästen.

ORF

„Triathlon ist zum Breitensport geworden“

Triathleten gibt es übrigens mittlerweile weit mehr als man glauben möchte, auch und vor allem im Pinzgau. „Alleine im Triathlonverein Zell am See haben wir schon 194 Mitglieder, es gibt zwei Vereine in Saalfelden, einen in Mittersill. Triathlon boomt generell, der Ironman in Zell am See, der Trizell - beides schon lange ausverkauft. Der Triathlon ist eigentlich schon zum Breitensport geworden“, sagt Werner Dannhauser, Obmann des Triathlonvereins Zell am See.

Zwölf Millionen Euro für ein „privates Hallenbad“, eine gut überlegte Investition, sagt Woferlgutbesitzer Wolfgang Hofer: „Wir haben uns dabei schon etwas gedacht. Die nächste Generation in der Familie möchte weitermachen, denn finanziell zu schaffen ist es in meiner Zeit wohl eher nicht mehr.“

Neue Technik „Angel Eye“ für Sicherheit

Herzstück - auch finanziell - ist die Schwimmbadtechnik. 750.000 Liter Wasser werden dort umgewälzt und aufbereitet, fast zehn Millionen Euro kostet allein das Innenleben des Bades. Für die Sicherheit der Gäste sorgt ein neues und innovatives System aus Südtirol namens „Angel Eye“. Im Becken montierte Kameras erkennen dabei leblose Körper Unterwasser und schlagen Alarm.

Für die Gäste gibt es eigene Technikführungen bei denen der Chef alles erklärt. „Ich möchte damit den Gästen etwas Hintergrundinformationen geben, damit sie auch sehen, warum der Eintritt in ein Hallenbad etwas kostet“, sagt Hofer.