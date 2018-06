Guggenthal: Brandstiftung als Ursache vermutet

Fahrlässigkeit durch eine weggeworfene Zigarette oder ein absichtlich gelegtes Feuer, ist laut Brandermittlern die Ursache für den Großbrand in der ehemaligen Brauerei Gut Guggenthal. Am Dienstag haben die Ermittlungen begonnen.

Zwei Tage nach dem Großbrand im ehemaligen Brauereigebäude Gut Guggenthal in Koppl (Flachgau) konnten die Brandermittler am Dienstag die Ermittlungen zur Brandursache starten. Unterstützt wurden sie dabei von der Salzburger Berufsfeuerwehr, die die Ermittlungen im bis auf die Grundmauern niedergebrannten Gebäude durch eine Gelenkbühne unterstützte. Denn immer noch gelten Teile des Gebäudes als akut einsturzgefährdet.

Absichtliche oder fahrlässige Brandstiftung

Die Brandermittlungen werden noch einige Tage dauern. Im ersten Geschoss muss der Boden von Brandschutt freigeräumt werden. Dann können dort weitere Untersuchungen vorgenommen werden. Heute können die Gründe für den Großbrand eingegrenzt werden, erklärt Brandermitttler Walter Kittl. Ein technischer Defekt sei ausgeschlossen. Die Brandursache sei daher entweder absichtliche oder fahrlässige Brandstiftung, etwa durch eine weggeworfene Zigarette.

Im Ort kursierende Gerüchte, wonach der Brand durch Funkenflug bei einem Sonnwendfeuer in der Nähe ausgelöst worden sein soll, kann der Sachverständige dagegen nicht bestätigen.

Spürhunde suchen nach Brandbeschleunigern

Um herauszufinden, ob Brandbeschleuniger wie zum Bespiel Benzin verwendet worden sind, sind heute Spürhunde in der Ruine unterwegs gewesen. Die Hunde befinden sich mit ihren Führern gerade auf einer Ausbildungswoche und nehmen den Einsatz heute als Training mit. Gefunden haben sich aber nichts.

Bis auf die Grundmauern niedergebrannt

Am Sonntag hat ein Großbrand die alte, seit Jahren leerstehende Brauerei in Koppl-Guggenthal zerstört. Das Gebäude ging kurz vor 5.30 Uhr in Flammen auf - mehr dazu in: Großbrand zerstört alte Brauerei (salzburg.ORF.at; 24.6.2018)

