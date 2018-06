16 Jahre Planung: Sportanlage Saalfelden fertig

16 Jahre nach den ersten Planungen steht die Sportanlage in Saalfelden kurz vor der Neueröffnung. Die neue SaalfeldenArena soll laut Gemeinde nicht nur Heimatstätte des FC Pinzgau, sondern ein Multifunktionsstadion sein.

Die Pläne für eine neue Heimstätte des Saalfeldener Fußballvereins FC-Pinzgau gehen bis Anfang der 2000er Jahre zurück. Nach mehreren abgelehnten Plänen und Streitigkeiten um jahrhundertealte Weiderechte die das Grundstück belasteten, ist der Stadionbau nun abgeschlossen - mehr dazu in Neues Vereinsheim nach langem Streit (salzburg.ORF.at; 27.2.2017)

Für den Westliga-Verein bedeutet der Neubau das Ende jahrelangem Wartens auf neue Räumlichkeiten. Nun stehen den Fußballern sechs neue Umkleiden zur Verfügung, dazu kommen diverse Umkleiden für Trainer und Schiedsrichter, eine zusätzliche Tribüne, ein Gastrobereich, ein großer Seminarraum zum Vermieten und ein neuer Raum für den Saalfeldener Waldkindergarten.

zurück von weiter

Bürgermeister: „Kein reines Fußballstadion“

Für Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ) hat sich das Vereinsheim des FC Pinzgau mit dem Neubau vom reinen Fußballstadion zu einem Multifunktionsstadion gewandelt: „Wir denken, dass durch diese Vielfalt auch mehr Akzeptanz für diese Sportanlage in der Bevölkerung gegeben ist.“

Günstigere und kleinere Variante umgesetzt

Dem nun fertiggestellten Projekt gingen mehrere nicht verwirklichte Pläne voraus. Von den großen Stadionplänen mit mehreren Sportstätten blieb schließlich ein wesentlich schlankeres und kostengünstigeres Stadion übrig. An modernen Trainingsstandards sei allerdings nicht gespart worden, sagt der Stadionverantwortliche Peter Gruber. Und so spiele das Stadion für die Fußballer des FC Pinzgau ebenso wie für Trainingsgäste wie den deutschen Zweitligisten FC St. Pauli alle Stückerl. Letztere seien von der neuen Anlage angetan und wollen diese in vollem Umfang nutzen, „von den Kabinen, über den Schulungsraum bis hin zu den Freiflächen“, sagt Gruber.

Thomas Gonaus, ORF

3,2 Millionen Euro hat der Neubau der SaalfeldenArena gekostet, 500.000 Euro kommen als Förderung vom Land. Inoffizielle Eröffnung des Stadions ist das Testspiel des FC Pinzgau gegen St. Pauli am 11. Juli, offiziell eröffnet wird die neue Anlage in der Bürgerau am 18. August mit einem Open Air Konzert.

Thomas Gonaus, Lukas Möschl, Salzburg.ORF.at

Links: