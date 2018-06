Gratis-Mundhygiene für Kinder

Während der Gratis-Zahnspange für Kinder wegen eines Konflikts zwischen Zahnärzten und Gebietskrankenkasse das „Aus“ droht, bieten die Krankenkassen Kindern und Jugendlichen ab Anfang Juli kostenlose Mundygiene an.

In Salzburg war dafür bisher nur ein Zuschuss gewährt worden. In Zukunft erfolgt diese Leistung gratis über die E-Card. Die Salzburger Gebietskrankenkasse (SGKK) wird diese Leistung eineinhalb Millionen Euro mehr kosten als bisher.

Als Vorreiter hat die Salzburger Gebietskrankenkasse für die Mundhygiene von Kindern und Jugendlichen bisher einen Zuschuss in Höhe von 37 bis 58 Euro geleistet. Seit dem Jahr 2015 haben das 19.000 Betroffene in Anspruch genommen. Nun übernehmen die Krankenkassen die Kosten für die Mundhygiene von Zehn- bis 18-Jährigen komplett, bestätigt Karin Hofer, Pressesprecherin der Salzburger Gebietskrankenkasse.

„Mundhygiene gerade in diesem Alter wichtig“

„Die meisten Zehnjährigen lassen sich von der Mama nicht mehr so gerne die Zähne nachputzen. Deshalb beginnen genau in dieser Altersgruppe oft die Probleme. Deshalb ist - ergänzend zum Zähneputzen - eine professionelle Mundhygiene wichtig. Dabei werden die Zähne mit verschiedenen Methoden professionell gereinigt. Dadurch können Belege und Zahnstein entfernt werden. So wird der Karies wirksam vorgebeugt“, erklärt Hofer.

Mit der Aktion will damit Zahnschäden vorbeugen. Rechnungen, die vor dem 1. Juli 2018 ausgestellt wurden, können noch dreieinhalb Jahre ab Rechnungsdatum für einen Zuschuss eingereicht werden.

