Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Verkehrsunfall in Neumarkt am Wallersee sind am Abend drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein Pkw stieß frontal mit einem Lastwagen zusammen.

Beim Aufprall wurde der Wagen eines 21-jährigen Lenkers zur Seite geschleudert. Dieser und seine gleichaltrige Beifahrerin eingeklemmt. Nachkommende Autolenker alarmierten Feuerwehr und Rotes Kreuz. Feuerwehrleute mussten die Beiden mit der Bergeschere aus dem Autowrack befreien. Der Lkw-Lenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Freiwillige Feuerwehr Neumarkt/Michael Ausserlechner

Die Schwerverletzten wurden per Rettungshubschrauber und Notarztwagen in Krankenhäuser in der Stadt Salzburg gebracht. Ein beim Lkw-Fahrer vorgenommener Alkotest war negativ. Nach dem Unfall war die Wiener Straße (B1) fast drei Stunden lang für den Verkehr gesperrt.