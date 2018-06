Verurteilter Mörder erneut vor Gericht

Vor dem Landesgericht startet am Dienstag der Prozess gegen einen 42-jährigen Albaner. Er soll einem Türsteher laut Anklage ein Messer in den Rücken gerammt haben. Der Mann wurde bereits 1997 wegen eines Mordes verurteilt.

Der Vorfall habe sich im Oktober in der Gstättengasse in der Salzburger Altstadt zugetragen, heißt es in der Anklageschrift. Der Angeklagte soll dort mit seiner Frau gefeiert haben und dabei Alkohol und Kokain konsumiert haben, so der Albaner im Polizeiverhör.

Dabei soll ihn ein anderer Mann provoziert haben, wodurch es zu einer Schlägerei gekommen sei. Als ein Türsteher den Streit schlichten wollte, soll der 42-Jährige ein Messer gezogen und auf den Türsteher eingestochen haben. Der Mann erlitt zwei Stichwunden im Rückenbereich. Die Anklage lautet auf versuchten Mord.

Bereits 13 Jahre wegen Mord im Gefängnis

Zuvor wurde der jetzt erneut Angeklagte bereits wegen einer anderen Bluttat in Albanien zu 17 Jahren Haft verurteilt. 1997 hat der damals 22-Jährige mit einem Sturmgewähr AK-47 (Kalaschnikow) einen Mann erschossen, nachdem dieser ihn Monate zuvor geschlagen haben soll.

Insgesamt 13 Jahre saß der Albaner daraufhin im Gefängnis, 2012 kam er nach Österreich und beantragte Asyl. Der 42-jährige Albaner ist laut Staatsanwaltschaft gewaltbereit und leidet an einer schweren Persönlichkeitsstörung. Aus der Untersuchungshaft soll er zudem seinem Richter einen Drohbrief geschrieben haben. Bei einer Verurteilung wegen Mordes drohen ihm zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft. Für die Zeit nach Verbüßung der Strafe hat der Staatsanwalt für den Angeklagten zudem die Unterbringung in einer Anstalt für abnorme aber zurechnungsfähige Straftäter beantragt.