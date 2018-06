Salzburg startet Vorbereitung für neue Saison

Als letzter der künftig zwölf Klubs in der Fußball-Bundesliga steigt Meister Salzburg am Montag im Trainingszentrum Taxham in die Vorbereitung auf die neue Saison ein.

Trainer Marco Rose wird um 16 Uhr auch die Neuzugänge Zlatko Junuzovic, Kilian Ludewig und Jasper van der Werff offiziell begrüßen. Alle Spieler, die noch mit ihren Nationalmannschaften bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland unterwegs sind, stoßen erst später zur Mannschaft. Das erste Testspiel wird Red Bull bereits am 29. Juni in Seekirchen (Flachgau) gegen den dortigen Fußballklub bestreiten.

Link: