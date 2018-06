70-Meter-Absturz mit Pick-up endete glimpflich

In Großarl (Pongau) hat Sonntagvormittag ein 70-Meter-Absturz mit einem Pick-up glimpflich geendet. Die zwei Personen in dem Fahrzeug überstanden den Sturz in einen felsigen Graben praktisch unverletzt.

Der Pick-up war kurz vor 10.00 Uhr von einem Güterweg abgekommen. Das Fahrzeug stürzte über steiles Gelände in den Augraben und blieb dort zwischen den Felsen liegen. Die beiden Autoinsassen konnten sich aber selbst befreien.

Freiwillige Feuerwehr Großarl

Bergungseinsatz mit schwerem Rüstfahrzeug

Die beiden Insassen wurden nach einer kurzen Suchaktion von Bergrettung, Feuerwehr und Polizei entdeckt. Sie wurden von Feuerwehrarzt und Hubschraubernotarzt noch an Ort und Stelle versorgt. Eine Einlieferung in ein Spital war nicht notwendig. Die Feuerwehren Großarl und St. Johann im Pongau konnten den Pick-up schließlich mit Hilfe eines schweren Rüstfahrzeugs aus dem Graben ziehen.