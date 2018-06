Großbrand zerstört alte Brauerei

Sonntagfrüh ist ein Großbrand in einer alten, seit Jahren leerstehenden Brauerei in Koppl-Guggenthal (Flachgau) ausgebrochen. Der Bau ging kurz vor 5.30 Uhr in Flammen auf. Mehr als 200 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Nach dem Brandalarm wurde sofort der Großeinsatz ausgelöst: Die Salzburger Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren aus Koppl und fünf anderen umliegenden Gemeinden rückten aus, um das Feuer in dem denkmalgeschützten ehemaligen Brauereigebäude zu löschen.

FMT Pictures

Einsturzgefahr: Löscharbeiten nur von außen

Doch das alte Gebäude dürfte völlig zerstört werden, erwarten die Einsatzkräfte - denn die Löscharbeiten sind schwierig: Das Gebäude war nämlich schon vor dem Brand in einem desolaten Zustand, weil es die Eigentümer schon seit Jahrzehnten verfallen ließen. Die Feuerwehrleuten bekämpfen das Feuer deshalb nur von außen. Wegen der großen Einsturzgefahr wurden keine Löschtrupps nach drinnen geschickt. Der Dachstuhl brach bereits zusammen.

Das langgezogenen alte Brauereigebäude ist Teil des denkmalgeschützten Ensembles Gut Guggenthal. Die anderen Gebäude - der ehemalige Braugasthof und die Villa Ceconi - stehen etwas abseits und sind nach Informationen der Feuerwehr nicht betroffen.

Vandalismus im Dezember

Das seit Jahrzehnten verfallende Gut Guggenthal zog erst im vergangenen Dezember unbekannte Vandalen an - mehr dazu in Vandalismus in verfallender Brauerei (salzburg.ORF.at; 22.12.2017).