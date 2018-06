Europas U9-Fußballelite bei Turnier in Salzburg

Die besten Fußballer Europas in der Altersklasse unter neun Jahren messen sich an diesem Wochenende bei einem Turnier in Salzburg-Maxglan. Auch die U9-Teams von Manchester City, Juventus Turin oder Borussia Dortmund sind angereist.

Auf dem Austria-Salzburg-Platz in Salzburg-Maxglan messen sich an diesem Wochenende die besten Fußballer Europas unter neun Jahren. 70 Mannschaften aus 18 Nationen qualifizierten sich für das Finalturnier. Und wer mit acht Jahren zum Beispiel das Trikot von Manchester City trägt, der steht schon jahrelang in den Notizbüchern von Talentsuchern. Man kenne jeden guten Fünfjährigen in und rund um Manchester, heißt es bei dem Großklub.

„Exzellentes Trainingsprogramm“ für Talente

Das Wettrennen gegen andere große Vereine beginnt bereits bei den Kleinsten: ohne Verträge und ohne Geld - das ist verboten -, aber auf anderer Ebene, schildert Manchester-City-U9-Teammanager Nick Power: „Wir setzen auf unser Trainingsprogramm und das exzellente Trainingsgelände - dass das die Eltern dazu bewegt, uns ihre Kinder zu bringen.“

Der FC Red Bull Salzburg beginnt mit der echten Ausbildung der Kinder mit sieben Jahren. Der Zulauf sei - für österreichische Verhältnisse - enorm, sagt Salzburgs U9-Trainer Emanuel Faloba: „Der Youth-League-Erfolg und natürlich auch der Erfolg der ersten Mannschaft, die beeinflussen die Jugendarbeit schon enorm. Die ganze Umgebung hatte ein bisschen einen Hype. Das macht es für uns deutlich einfacher.“ Red-Bull-Kinder in diesem Alter dürfen maximal eine halbe Stunde von Salzburg entfernt wohnen. In die Akademie eintreten können sie erst mit 14 Jahren.

Dortmund: Auch Schulzeugnisse zählen

Auch der deutsche Traditionsverein Borussia Dortmund betreibt natürlich eine Akademie. Aber gut kicken zu können alleine reiche dort in jungen Jahren nicht aus, betont U9-Trainer Giovanni Loto: „Wir verlangen die Zeugnisse. Und wenn ein Kind nicht gut in der Schule ist, dann bleibt es auch zu Hause. In dem Alter talentiert zu sein, ist die eine Sache, aber - wie viele Eltern schon manchmal denken - bis die die großen Profis werden, das ist ein ganz weiter Weg. Dazu gehört ganz viel.“ Und auch die Dortmunder U9-Spieler - so wie Leonard Thees, sagen: „Es ist schon anstrengend, aber man kann es schaffen. Man hat ja auch dreimal die Woche Training.“

U9-Kinder mögliche Millionen-Stars von morgen

Offiziell sind Verträge mit minderjährigen Kickern verboten. Das Buhlen um die größten Talente ist dennoch groß. Denn bei der Talentsuche geht es potenziell um viel Geld: Die neunjährigen Nachwuchsspieler von heute können im Idealfall in zehn Jahren Millionen wert sein. Die nationalen Unterligen werden deshalb von den großen Klubs geradezu abgegrast.

Der Turnierveranstalter, der SV Austria Salzburg, ist ein kleiner Verein - und dessen Jugendleiter Attila Piskin setzt auf ein „familiäres“ Klima: „Man hat noch dazu die Eltern im Boot. Dadurch lebt das Vereinsleben auf.“

