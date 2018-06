20-Jähriger nach Badeunfall in Lebensgefahr

Nach einem Badeunfall in der Nacht auf Samstag in Zell am See (Pinzgau) liegt ein 20-Jähriger in kritischem Zustand im Spital. Der junge Mann hatte sich bei einem Sprung ins nur etwa einen Meter tiefe Wasser schwerste Verletzungen zugezogen.

Nach Angaben der Polizei war der 20-Jährige in der Nacht zusammen mit einigen Freunden in ein Strandbad am Zeller See gegangen. Der junge Mann sprang in den See - vermutlich mit einem „Köpfler“ -, allerdings war das Wasser an der Stelle nur etwa einen Meter tief. Deshalb zog sich der 20-Jährige dabei schwerste Verletzungen zu.

Freunde holten Schwerverletzten aus dem Wasser

Die Freunde holten den jungen Mann sofort aus dem Wasser und alarmierten die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung durch Sanitäter und Notarzt wurde der 20-Jährige ins Spital nach Zell am See gebracht und von dort dann ins Salzburger Landeskrankenhaus überstellt. Sein Zustand sei kritisch, hieß es auf Anfrage Samstagnachmittag. Die Freunde des 20-Jährigen wurden noch in der Nacht von der Krisenintervention des Roten Kreuzes betreut.