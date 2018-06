ÖBB erneuern Gleisbetten und Weichen

Die ÖBB modernisieren und warten im ganzen Land Salzburg wichtige Bereiche ihrer Schienen und Weichen. Mit einer speziellen Stopfmaschine sanieren Fachleute ausgewählte Gleisbetten, damit Züge ruhig, leise und ohne Holpern fahren können.

Die Gesamtlänge der nun bearbeiteten Strecken beträgt ca. 31 Kilometer. Es sind zahlreiche Bereiche vor und nach Weichen dabei. Die Spezialmaschine hebt die Gleise an, verdichtet den Schotter darunter, gibt neuen hinzu, planiert und profiliert das Gleisbett dann wieder.

Danach wird das Gleis von der Maschine wieder millimetergenau draufgesetzt. Es soll keine Behinderungen im Personenverkehr geben, weil die meisten Arbeiten in der Nacht stattfinden, teilen die ÖBB mit.

Wo, wann kann man die Maschine sehen?

Flachgau – 2,7 Kilometer, acht Weichen

Seekirchen – 2. – 4. Juli; 5. – 7. Juli – 0,9 Kilometer, acht Weichen

Straßwalchen – 16./17. Juli – 1,8 Kilometer

Pinzgau – 15 Kilometer

Saalfelden – 4. – 6. Juli – 4,3 Kilometer

Maishofen – 4. / 5. Juli – 0,7 Kilometer

Leogang – 5. / 6. Juli - 1,3 Taxenbach – 10. – 12. Juli – 3,3 Kilometer

Bruck an der Großglocknerstraße – 11. / 12. Juli – 4,7 Kilometer

Zell am See – 10. / 11. Juli – 0,6 Kilometer

Lend – 11. / 12. Juli – 0,3 Kilometer

Pongau - 3,4 Kilometer

Werfen – 9. / 10. Juli – 1,7 Kilometer

Pfarrwerfen – 9. / 10. Juli – 1,0 Kilometer

St. Johann im Pongau – 9. / 10. Juli – 0,3 Kilometer

Schwarzach im Pongau – 9. / 10. Juli – 0,4 Kilometer

Stadt Salzburg – 4,5 Kilometer

25. – 27. Juli + 28./29. Juli – 4,5 Kilometer

Tennengau – 5,5 Kilometer

Hallein – 19./20. Juli – 0,97 Kilometer

Bad Vigaun – 19./20. Juli – 0,3 Kilometer

Kuchl – 19./20. Juli + 30. Juli – 1. August – 4,2 Kilometer