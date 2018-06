60 Prozent shoppen online - vor allem im Ausland

Rund 60 Prozent der Salzburger kaufen online ein - und das vor allem bei ausländischen Händlern. Das zeigt eine Erhebung im Auftrag der Salzburger Wirtschaftskammer. Im Schnitt geben die Onlineshopper 1.700 Euro im Jahr aus.

Im Vorjahr kauften rund 250.000 Salzburgerinnen und Salzburger zwischen 16 und 74 Jahren zumindest einmal bei einem Internet-Händler ein - rund 60 Prozent aller Personen in dieser Altersgruppe. Das zeigte die Erhebung der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer. In den vergangenen zehn Jahren verdoppelte sich die Zahl der Onlineshopper damit.

Bücher, Bekleidung, Elektrogeräte an der Spitze

Im Vorjahr gaben die Salzburger online rund 420 Millionen Euro aus - knapp 1.700 Euro pro Kopf. Die meisten kauften Bücher oder Zeitschriften, dicht gefolgt von Bekleidung und Elektrogeräte. Das Geld bleibt allerdings - anders als in anderen europäischen Ländern - meist nicht in Österreich, geschweige denn in Salzburg. Rund die Hälfte der Salzburger kaufen bei ausländischen Internet-Anbietern, das ist doppelt so viel wie im EU-Durchschnitt.

Onlineshoppen ist übrigens nach wie vor eine Frage des Alters, obwohl die Zahl der älteren Kunden stark gestiegen ist. Und noch etwas fällt auf: Onlineeinkäufe stehen in direktem Zusammenhang mit dem Haushaltseinkommen: Je höher das Einkommen ist, desto mehr wird online bestellt. Das mag auch erklären, warum in Salzburg im Gegensatz zum restlichen Österreich nicht der Preis im Vordergrund steht, wenn online eingekauft wird, sondern vor allem die gute Warenqualität.

Einzelhandel muss reagieren

Für den stationären Einzelhandel bedeuten diese Zahlen vor allem eines: man muss reagieren. Und offensichtlich passiert das auch: Jeder fünfte österreichische Einzelhändler betreibt bereits selbst einen Onlineshop. Diese 9.000 Webshops erzielten im Vorjahr 3,2 Milliarden Euro Umsatz.

