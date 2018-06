E-Mobilität: Internationaler Kongress in Zell

In Zell am See (Pinzgau) läuft bis Sonntag der internationale Kongress „Ionica“ über Elektro-Mobilität – die größte Veranstaltung dieser Art in Europa. Es geht auch um die Nutzung von E-Autos als Speichermedien der Energiewirtschaft.

Elektrofahrzeuge werden sich in den nächsten Jahren nicht nur als Transportmittel durchsetzen, sondern auch zur Stabilisierung der Stromnetze. Davon ist der Fachmann Martin Faulstich überzeugt. Er leitet den größten Kongress in Europa zum Thema elektrische Mobilität. Die „Ionica“ hat Donnerstag in Zell am See (Pinzgau begonnen. Rund 300 Fachleute aus mehreren Staaten diskutieren, wie man E-Autos zum Speichern von Wind- und Sonnenstrom nutzen könnte.

ORF

„Neue Möglichkeiten der Speicherung erkunden“

Faulstich betont, die Stromproduktion, Wärmenutzung und Mobilität müssten künftig stark verknüpft werden: „Die Automobile selbst können auch als Speicher wirken. Es wird immer Situationen geben, wo aus Wind und Sonne zu viel produziert wird. Diesen Strom müssen wir sicherlich in Pumpspeichern oder anderen Speichern unterbringen, aber auch in vielen Millionen Elektrofahrzeugen, die auch als Speicher wirken können.“

Mitterpinzgau ganz im Zeichen des Kongresses

Der Übergang zu elektrischen Fahrzeugen werde noch Jahre dauern, sagt Faulstich. Dass er kommen wird, das steht für den Fachmann außer Frage. Beim Kongress in Zell am See gibt es für alle Interessierten bis einschließlich Sonntag auch ein buntes Rahmenprogramm.

Links: