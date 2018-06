Verlandeter See: Beschwerden wegen Gestanks

In St. Jakob am Thurn (Tennengau) häufen sich die Beschwerden über den Zustand des kleinen Sees. Der extrem niedrige Wasserstand führe zu Schlamm, Gestank und Fischsterben, klagen Anrainer und Besucher.

St. Jakob am Thurn gehört zur Gemeinde Puch bei Salzburg - deren Bürgermeister Helmut Klose (ÖVP) erhält zurzeit sechs bis zwölf Beschwerden pro Woche wegen des Wassers in dem kleinen See. Eine davon kommt von Barbara Schnöll: „Es ist leider Gottes kein Wasser mehr drinnen. Es sind keine Tiere mehr da. Es gibt nur tote Fische. Es ist eigentlich nur eine stinkende Kloake.“

ORF

Behörde: Allgemeiner Wassermangel schuld

Der zuständige Beamte der Bezirkshautmannschaft Hallein, Walter Seer, bestätigte gegenüber dem ORF: Schon vor Jahren sei ein wasserpolizeilicher Bescheid zur Instandhaltung des Teichs ergangen. Jetzt scheint laut Gutachten der Großteil repariert zu sein, so Seer. Die alte Staumauer soll noch heuer ausgebessert werden. Seer glaubt jedoch, dass nicht die Staumauer für den Wasserverlust verantwortlich ist, sondern allgemein die Wasserknappheit. In den Bächen fließt kaum Wasser in den kleinen See, auch Regen zum Auffüllen fehlt.

Der Teich in St. Jakob am Thurn ist Privatbesitz und gehört zum Schloss. Erst am Wochenende seien das Wasser abgeleitet, der Schlamm entfernt und Bretter erneuert worden, sagt Teichbesitzer Martin Flatz. Jetzt müsse nur noch der Regen kommen.