Mordprozess im Fall Krenn: Urteil erwartet

Am Landesgericht wird heute das Urteil im Mordprozess rund um den Tod des wohlhabenden Salzburgers Roland Krenn erwartet: Die Geschworenen werden über die drei Angeklagten entscheiden.

Nach der Rechtsbelehrung heute früh beraten die Geschworenen über das Urteil. „Wir warten so lange, bis die Geschworenen eine Entscheidung treffen“, betonte Richter Christian Ureutz.

Plädoyers: Gegenseitige Vorwürfe der Angeklagten

Am Dienstag waren noch die Verteidiger mit ihren Schlussplädoyers an der Reihe: Der Anwalt des teilgeständigen 25-jährigen Flachgauer Musikers bat um Strafmilderung für seinen Mandanten. Der hätte immerhin zur Aufklärung der Tat beigetragen und sei zum Mord angestiftet worden. Der Musiker hatte ja ausgesagt, dass das Trio Krenn zwar habe betäuben und ausrauben wollen - der Tod des 63-Jährigen sei aber nicht beabsichtigt gewesen.

Der Anwalt der Ex-Freundin des Musikers beantragte für seine Mandantin einen Freispruch. Die 21-Jährige habe „absolut kein Motiv“ für die Tat gehabt, die Beweislage sei dünn. Auch der Verteidiger des mitangeklagten 30-jährigen Innviertler Gastwirts stellte seinen Mandanten als unschuldig dar: Auch bei diesem fehle das Motiv: Denn dass der Wirt, der über genug Geld verfügt habe, wegen 10.000 Euro Schulden des Musikers einen Raubmord in Auftrag gebe, sei „nicht nachvollziehbar“. Sowohl der Verteidiger der Ex-Freundin als auch der des Wirtes stellten den hauptangeklagten Musiker als notorischen Lügner dar.

Staatsanwältin: Indizien reichen für Verurteilung

Der Staatsanwältin zufolge reichen die Indizien aus, um alle drei wegen Mordes, Raubes und Diebstählen zu verurteilen. Laut Anklage sollen der Musiker und seine damalige Freundin den vermögenden Akademiker nach einem Abendessen mit Pralinen, in die sieben bis acht Tabletten des Medikaments Noctamid gemischt waren, am 19. Juli 2016 in dessen Villa in der Stadt Salzburg getötet haben. Der befreundete Wirt habe das Paar zu der Tat angestiftet. Das Motiv sei gewesen, aus dem Nachlass des Salzburgers ein schönes Leben zu führen.

Die Leiche Krenns wurde am 12. Mai 2017 nach einem Hinweis des bereits in Verdacht geratenen Musikers in einem aufgelassenen Schweinestall auf dem Grundstück des Gastronomen im Innviertel gefunden. Der im Flachgau wohnende Mann gestand einen Raub ohne Tötungsvorsatz ein, die beiden anderen Angeklagten beteuerten ihre Unschuld.

