Nachwuchsruderer mit großen Plänen

Am Wochenende rudern beim Heim-Weltcup in Ottensheim bei Linz drei junge Salzburger mit. Der letzte, der im Weltcup mitmischte, war Ralph Kreibich im Jahr 2010 - unmittelbar vor Ende seiner Sportlerkarriere.

Nach Kreibich folgte für Salzburgs Ruderer eine lange Durststrecke. Nun gibt es wieder drei junge Spitzenleute: Valentina Tollinger, Lukas Reim und Severin Erlmoser. Sie stehen nun unmittelbar vor ihrer ersten Bewährungsprobe unter den Besten der Welt. Die Donau in Ottensheim bei Linz ist von Donnerstag bis Sonntag die zweite Station im Ruder-Weltcup. Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordler werden bei der Generalprobe für die WM im nächsten Jahr dabei sein.

„Rudern in Österreich nicht so populär“

Erstmals kämpft auch die Salzburgerin Valentina Tollinger im leichten Doppelzweier mit ihrer Kärntner Partnerin Alexandra Breschan: „Rudern ist nicht der populärste Sport in Österreich. Deshalb ist es selten, dass es so ein großes Event bei uns gibt. Dass du dann genau deine Leistung im richtigen Alter bringst, dann ist das eine sehr große Ehre.“

Das Genießen und Lernen stehen beim Heimweltcup im Vordergrund – auch für Lukas Reim, der im schweren Einer der Männer rudert: „Wenn man im gleichen Lauf wie die Stars fährt, dann kann man sich einiges mitnehmen. Wie spurtet der, wie startet der? Wann beginnt der Endspurt? Das ist anders, als wenn man es nur von zu Hause mitverfolgt.“

„Mit Fleiß allein kommst nicht weiter“

Lukas Reim und Valentina Tollinger sind beide 20. Daneben debütiert in Ottensheim auch der 19-jährige Severin Erlmoser im Weltcup im Leichtgewicht-Doppelvierer. Das Trio gehört zum Ruderklub Möwe in Hallein-Rif. Das Trainerteam um Horst Scheibel sagt ihm eine große Zukunft voraus: „Das sind drei außergewöhnlich begabte Leute. Sie haben auch die Trainingsstruktur. Nur mit Fleiß allein kommst nicht mehr weiter.“

U23-WM demnächst in Posen

Und so dürfen sich nach einigen mageren Jahren erstmals wieder Salzburger Ruderer ihre Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme machen - vielleicht sogar schon in einem Jahr bei der Heim-WM in Ottensheim. Davor wartet noch der große Saisonhöhepunkt - die U23-Weltmeisterschaft Ende Juli in Poznan/Posen (Polen).