Ein Tag am Bauernhof für Jung und Alt

Eine Landwirtin in Großgmain (Flachgau) will auf ihrem Bauernhof Kinder und Senioren zusammenbringen. Auf einem Art Generationenhof sollen Jung und Alt voneinander lernen, profitieren und miteinander Spaß haben.

Der Generationenhof von Annika Heyer soll Treffpunkt für Jung und Alt werden: Am Dienstag startete die 32-jährige Landwirtin ihr generationenübergreifendes Projekt. Bewohner des Seniorenheims Großgmain und Schüler der Volksschule arbeiteten auf dem Generationenhof erstmals zusammen, bepflanzten ein Hochbeet und tauschten Erfahrungen aus. „Ich hab viel von dem, was wir heute gelernt haben, noch nicht gewusst und der Tag hat mir sehr gut gefallen“, sagte die zehnjährige Maria Pögl.

„Ich habe nicht gewusst, dass Kürbisse so schwer sein können, weil immer, wenn wir einkaufen gehen, sehe ich nur kleine Kürbisse, deshalb hätte ich mir nie gedacht, dass sie so groß sein können“, sagte Laura Sophie Berger.

Projekt will Grundgedanken von Bauernhof stärken

Vor zwei Jahren kaufte Annika Heyer den Bauernhof, sanierte und revitalisierte ihn. Mit ihrem Generationenhof will sie das Leben und Arbeiten verschiedener Generationen auf einem Hof stärken. „Den Kindern und den Senioren soll der Generationenhof bringen, dass sie für ein paar Stunden zusammenleben. Auf einem Bauernhof haben ja schon immer mehrere Generationen zusammen gelebt und auch zusammen etwas geschaffen. Und das soll es auch hier wieder werden“, sagte Annika Heyer.

Einen Tag in die Hofwelt eintauchen

Durch die Ausflüge auf den Bauernhof soll die jeweils andere Welt, sprich die Kinderwelt für Senioren und die Seniorenwelt für Kinder greifbarer werden. Zudem soll das Projekt Abwechslung in den Alltag der Über-70-Jährigen bringen. „Das ist ein fruchtbares und gutes Projekt. Ich bin ja auch ein Bauer gewesen und deshalb weiß ich auch etwas vom Landwirt-Sein. Ich komme auf jeden Fall wieder", sagte Franz Daschiel, 86 Jahre. Ich habe selbst einen großen Garten gehabt, habe alle Bäume und das Gemüse selbst gepflanzt und bin bewandert in diesen Sachen. Das Hochbeet gemeinsam mit den Kindern zu bepflanzen war sehr schön“, sagte die 85-jährige Gertraude Binder.

Weil jedes Tier am Generationenhof auch einen Namen braucht, übernahmen diesen Part am Dienstag gleich die Volksschüler und suchten passende Namen für die Tiere am Generationenhof aus.