Tonnenweise Müll auf Salzburgs Autobahnen

Jährlich landen entlang der Salzburger Autobahnen 130 Tonnen Müll. Dieser muss von ASFINAG-Mitarbeitern händisch eingesammelt werden. Das Einsammeln und Entsorgen macht österreichweit mittlerweile zehn Millionen Euro aus.

Vor allem in den Ferienmonaten müssen die Mitarbeiter der ASFINAG besonders viel Müll entlang der Autobahn entsorgen. 130 Tonnen sind es in Salzburg, österreichweit fallen pro Jahr knapp 1.800 Tonnen Müll an.

Kanister mit fraglichem Inhalt sind keine Seltenheit

In Salzburg sammeln täglich zwei Mitarbeiter die Abfälle entlang der Autobahnen ein. Hotspot ist dabei der Autobahn-Grenzübergang Walserberg. Dosen, Papier, Zeitungen, Pet-Flaschen: Die Mitarbeiter beobachten, der Müll entlang den Autobahnen wird nicht weniger. „Windeln, Dosen, verdorbene Lebensmittel und auch Problemstoffe. Da stellen die Leute Kanister ab, wo man nicht weiß, was drinnen ist. Das müssen wir vorsichtig einsammeln und sicher in den Bauhof bringen, damit es dann ordnungsgemäß entsorgt wird“, sagte Johann Aichriedler, Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Salzburg.

Auch Autowracks bleiben liegen

Nicht selten bleiben auch Autowracks entlang der Autobahn liegen, mit dem Hintergedanken den Wagen auf die einfache Methode still zu entsorgen. Hier aber versucht die ASFINAG die Fahrzeugbesitzer ausfindig zu machen und fordert ihn bzw. sie auf, das Auto selbst zu entsorgen.

Entsorgung von Autobahnmüll ist teuer

Jeglicher Müll, der täglich gesammelt wird, landet zur Vorsortierung und Zwischenlagerung in der Autobahnmeisterei. Autoreifen, Schrott, Gewerbemüll, Autowracks: Es gibt nichts, was es nicht gibt. „Letztens haben wir auf einem Parkplatz eine intakte Küche gefunden, inklusive der Einbaugeräte. Die hat hier jemand entsorgt, eigentlich unverständlich, wenn man sieht, dass jede Gemeinde einen Abfallsammelhof hat“, sagte Gregor Jardin von der Autobahnmeisterei.

Müll per Hand einzusammeln und entsprechend zu entsorgen ist teuer: Österreichweit kostet es zehn Millionen Euro, die Autobahn-Müllentsorgung in Salzburg schlägt mit 760.000 Euro pro Jahr zu Buche.