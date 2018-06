„Salzburger“ greift bei Fußball-WM ein

Bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland greift Montagabend beim Match von Schweden gegen Südkorea mit Hee Chan Hwang ein Spieler von Meister Salzburg ins Geschehen ein.

Die Südkoreaner gelten dabei als Außenseiter. Die Spannung in Südkoreas WM-Gruppe ist seit Sonntagabend schon stark gestiegen. Mexiko schlug nämlich Deutschland mit 1:0 und sorgte damit für die erste Sensation der WM. Das Endergebnis für die Gruppe F bleibt damit ziemlich offen. Für Spannung sorgt auch die Frage, wie kommenden Samstag die Schweden gegen die mental schwer angeschlagenen Deutschen spielen.

Deutschland: „Schlimmstmöglicher Start“

Italien 2010, Spanien 2014 und jetzt Deutschland? Zum dritten Mal in Serie könnte der Weltmeisterfluch den Titelverteidiger in der Gruppenphase erwischen. Nach dem kapitalen Fehlstart am Sonntag gegen Mexiko befinden sich der deutsche Bundestrainer Joachim Löw und seine Mannschaft jedenfalls im Alarmzustand. „Das war der schlimmstmögliche Start“, so Innenverteidiger Jerome Boateng. Gnadenlos ausgekontert und überrannt wurde der Weltmeister in vielen Situationen. „Das war so nicht geplant“, sagte Löw. Am Samstag gegen Schweden stehen die Deutschen schon mit dem Rücken zur Wand - mehr dazu in sport.ORF.at