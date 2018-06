Mondsee: Unterwasserarchäologen auf Tauchgang

Am an der Landesgrenze liegenden Mondsee finden derzeit historische Unterwasserforschungen statt. Archäologen untersuchen im Mooswinkel eine prähistorische Pfahlbausiedlung. Diese zeugt vom Leben vor 5.500 Jahren.

Die Pfahlbausiedlung im Mooswinkel wurde erst in den 1970er Jahren entdeckt und ist daher noch weitgehend ungestört. Die Fundstelle liegt in nur drei Metern Tiefe. Mit einem Trockentauchanzug und einer Vollgesichtsmaske forschen Unterwasserarchäologen derzeit in Mondsee. Sie tragen dabei ein drei Quadratmeter großes Areal mit Spateln Zentimeter für Zentimeter ab.

Mondsee: Suche nach prähistorischer Siedlung

Im Mooswinkel im Mondsee suchen Unterwasserarchäologen derzeit nach einer prähistorischen Pfahlbausiedlung.

Noch unter Wasser wird das Sediment abgesaugt. Wegen des Schlamms sind die Überreste der Pfahlbausiedlung gut erhalten. „Ein Taucher braucht hier für einen Quadratmeter vier Wochen, um die Kulturschicht abzutragen und zu dokumentieren“, sagte Archäologe Henrik Pohl. Das Alter der Pfähle kann mit Hilfe komplizierter Messungen bestimmt werden. In der provisorischen Forschungsbasis in Scharfling bei Mondsee, 700 Meter von der Salzburger Landesgrenze entfernt, wird das abgesaugte Material noch einmal genau kontrolliert.

R. Schabetsberger/ H. Pohl

Henkelkrüge und Pfeilspitzen aus dem Mondsee

Auf den nur drei Quadratmetern machte das Team interessante Funde, die genau dokumentiert werden. Darunter die charakteristischen Henkelkrüge, die die Menschen der Jungsteinzeit am Mondsee oft kunstvoll verzierten. Mit diesen Krügen machten sie sich einen Namen. Auch eine Pfeilspitze und ein Knochenschaber wurden ausgegraben. Sogar Bastschnüre und Getreidereste blieben erhalten. Vor 5.500 Jahren lebten die Menschen an den Ufern der Salzkammergutseen.

Mit der Vollgesichtsmaske können sich die Forscher auch unter Wasser unterhalten. Auch in den kommenden Jahren wird im Mondsee weiter gegraben um die Lebensweise von Ötzis Verwandten im Salzkammergut noch besser verstehen zu lernen.