Therme: Schranken gegen Parksünder

In Bad Hofgastein (Pongau) will die Gemeinde beim Parkplatz der Alpentherme in Schranken um 100.000 Euro investieren. Bislang mussten Gäste vor ihrem Thermeneintritt Münzen parat haben, um zu bezahlen. Dadurch hätten viele nicht bezahlt.

Wer in Bad Hofgastein in die Therme will, der braucht Kleingeld. Am öffentlichen Parkplatz gibt es keinen Schranken mit Einfahrtsticket, sondern Parkplatzautomaten. Pro Stunde wird ein Euro fällig. Das Geld, das die Thermenbesucher für den Aufenthalt einwerfen, wird ihnen gegen Vorlage eines zweiten Ticketabschnittes an der Kassa refundiert.

Warteschlangen wegen fehlendem Kleingeld

Weil zahlreiche Gäste nicht genügend Münzen in der Geldtasche hätten, sei es immer wieder zu Wartezeiten vor den Parkplatzautomaten gekommen. Manche Thermengäste hätten deshalb gleich nicht bezahl und auch Dauerparker seien ein Problem. Deshalb fordern die Thermenbetreiber seit mehreren Jahren einen Schranken. Der Verkehrsausschuss sprach nun eine entsprechende Empfehlung aus, bestätigte SPÖ-Gemeinderat Peter Perc.

Thermenparkplatz bringt 290.000 Euro

Ziel ist, dass noch vor der Wintersaison vor dem Parkplatz Schranken errichtet werden. Dafür wolle man sich noch aktuelle Angebote einholen, sagte Perc. Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses geht davon aus, dass die Kosten für eine neue Schrankenanlage unter 100.000 Euro bleiben werden. Endgültig entschieden wird über die neue Parkraumbewirtschaftung Ende Juni. Im vergangenen Jahr nahm die Gemeinde mit dem öffentlichen Thermenparkplatz 290.000 Euro ein. Übrig geblieben seien davon rund 70.000 Euro, der restliche Betrag sei den Thermenbesuchern refundiert worden.