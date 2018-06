Neumarkt will Badebucht beleben

Die Stadtgemeinde Neumarkt (Flachgau) will die Wallersee-Ostbuch neu beleben. Offen ist allerdings, wie die Badebucht in Zukunft aussehen wird. Bis zur Umgestaltung betreibt die Gemeinde weiterhin Strandbad und Campingplatz. Auch ein Hotel ist angedacht.

Die Ostbucht am Wallersee soll für Einheimische und für Touristen attraktiver werden. Strandbad, Campingplatz, Minigolf-Anlage und das Seerestaurant seien mittlerweile in die Jahre gekommen. „Das Campinggebäude ist in den 60er Jahren errichtet worden, in den 80er Jahren zwar nochmals erweitert worden, aber die Baulichkeiten entsprechen einfach nicht mehr den Ansprüchen“, sagte ÖVP-Bürgermeister Adi Rieger.

FH Urstein plant bei Umgestaltung mit

Gemeinsam mit der Fachhochschule Urstein und Ideen von Neumarkter Bürgern werden mögliche Umgestaltungsvarianten für das Areal erarbeitet. „Wir betreiben das Strandbad, den Campingplatz und das Strandbadcafé mit Hilfe einer Bäckerei selbst und deshalb kann die Umgestaltung durchaus noch zwei bis drei Jahre dauern. Wir haben es nicht eilig, in der Ostbucht schon nächstes Jahr ein großes Projekt zu starten“, sagte Rieger.

Hotel könnte Wallersee-Ostbucht aufwerten

Bei der Umgestaltung gehe Qualität vor Schnelligkeit. Der Ortschef will sich dadurch auch genügend Planungszeit für ein mögliches Hotel in der Wallersee-Ostbucht geben, das den Standort zusätzlich aufwerten soll. Egal ob mit oder ohne Hotel, das öffentliche Strandbad will die Gemeinde auf jeden Fall erhalten.