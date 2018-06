Eichstraßenbrücke wird zur Nachtbaustelle

In Salzburg-Gnigl muss an diesem Wochenende auch während der Nachtstunden an der neuen Eichstraßenbrücke gearbeitet werden. Um das alte Tragwerk abreissen zu können, wird die darüber bereits errichtete neue Brücke 22 Meter verschoben.

Seit Anfang April ist die Eichstraßenbrücke wegen Bauarbeiten gesperrt. Mit rund 8.000 Fahrzeugen war die Brücke ein stark frequentierter Abschnitt für Pendler im Früh- und Abendverkehr. Die Bauarbeiten schritten in den vergangenen Monaten rasch voran.

Weil aber das Tragwerk der Brücke nur in den Nachtstunden verschoben werden kann, wenn die ÖBB die Bahnstrecke unter der Brücke sperren können, wird die Eichstraßenbrücke an diesem Wochenende zur Nachtbaustelle. Bis Montag, 4.00 Uhr früh, wird an der Brücke über der Bahnstrecke in Gnigl gearbeitet. Das neue Brücken-Tragwerk muss zuerst um mehr als 22 Meter beiseite geschoben werden, erst dann kann der Abbruch der alten Eichstraßenbrücke beginnen.

Letzter Bauabschnitt beginnt im September

Die neue Brücke wurde bereits auf eigens verlegten Schienen errichtet und kann nur nachts mit Hydraulikpressen versetzt werden. Sobald die alte Eichstraßenbrücke abgetragen wurde, startet die letzte Etappe des Neubaus - das neue Tragwerk wird dazu wieder zurück an die passende Stelle geschoben. Diese Arbeiten sind bereits für das zweite Septemberwochenende geplant.

Mit neuer Brücke kommt sicherer Schulweg

Mit der neuen Brücke entsteht auch ein von der Fahrbahn abgetrennter Gehweg, der den Schulweg zur Neuen Mittelschule Schlossstraße deutlich sicherer machen soll, versprach NEOS-Baustadträtin Barbara Unterkofler.

Link: