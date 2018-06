230 Pilger bei Pferdewallfahrt des Heeres

Haflingerpferde und Soldaten des Bundesheeres, Gebirgsjäger der Deutschen Bundeswehr mit ihren Mulis und zahlreiche zivile Pilger sind Freitag bei der Tragtier-Wallfahrt von Tirol in den Salzburger Pinzgau mitgegangen.

20 Kilometer Marsch stehen alljährlich auf dem Programm dieser Wallfahrt. Start ist das Tragtierzentrum Hochfilzen im Tiroler Unterland, das organisatorisch innerhalb des Bundesheeres zum Militärkommando Salzburg gehört. Es geht nach Maria Kirchental in St. Martin bei Lofer im benachbarten Mitterpinzgau.

Wenn sonst nichts mehr geht

Die Soldaten bedanken sich dabei seit 15 Jahren nun schon traditionell beim lieben Gott für ein unfall- und kriegsfreies Jahr. Mittlerweile sind neben den Haflingerpferden des Tragtierzentrums auch schon Esel beim Bundesheer im Einsatz, weil sie als Tragtiere sehr pflegeleicht sind und bei Auslandseinsätzen in schwierigen Situationen kaum in Panik geraten. Wenn bei Schlechtwetter oder in der Nacht die Transporthubschrauber nicht fliegen können, wenn Allradfahrzeuge scheitern, dann sind sie immer gefragt – die Tragtiere der Gebirgstruppen und militärischen Katastrophenhelfer.

Chef fotografiert

Diese aktuellen Fotos von Freitag hat der designierte Salzburger Militärkommandant Franz Pritz aufgenommen, der auch mitgegangen ist. Der gebürtige Lungauer ist ein sehr erfahrener Heeresbergführer, ziviler Bergsteiger und Kletterer. Und privat hat er als Fotograf schon internationale Auszeichnungen auf dem Kerbholz.

Zum barocken „Pinzgauer Dom“

Termin für diese Wallfahrt ist immer der zweite Freitag im Juni, erzählt der junge Soldat Siegfried Feiersinger: „Wir sind jetzt ein wenig leichter adjustiert und haben nicht viel Last dabei. Es ist eher gemütlich für die Pferde heute.“

Mehr als 200 zivile Pilger und Kameraden der Deutschen Bundeswehr mit ihren Mulis schlossen sich Freitag wieder den uniformierten Österreichern an. Es ging von Hochfilzen über den Römersattel durch die Vorderkaserklamm in den Mitterpinzgau bei Lofer und dann bei St. Martin hinauf zum barocken „Pinzgauer Dom“ - der Wallfahrtskirche Maria Kirchental.

530 beim Gottesdienst in Kirchental

Der Soldat Georg Messner gilt als „Erfinder“ der Pferdewallfahrt: „In Zeiten wie diesen ist es ganz gut, wenn jeder einmal nachdenkt, was gut und was schlecht war. Das passt recht gut bei einer Wallfahrt. Das betrifft besonders die Pferde, die sind ja hier die Hauptdarsteller.“ Spirituell ist Militärpfarrer Richard Weyringer der Chef, auch ein Kunst- und Pferdefan: „Pferde sind Geschöpfe und Geschenke Gottes. Sie haben wichtige Aufgaben für die Menschen.“

Gutes Echo in der Bevölkerung

Die vor einigen Jahren von einem früheren Minister noch fast kaputtgesparte Militärmusik Salzburg unter Kapellmeister Ernst Herzog geht seit der ersten Wallfahrt vor 15 Jahren auch mit. Damals waren nur zehn Soldaten mit ihren Pferden. Mittlerweile sind fast 500 Menschen bei Feldmesse und Fußmarsch dabei. Mit den vielen zivilen Pilgern gab es beim Marsch heuer insgesamt 230 Teilnehmer auf zwei Beinen, beim Gottesdienst in Maria Kirchenthal nahmen weitere 300 teil.

Zusätzliche Tragtiere: Heer schätzt Esel

Die Gebirgs- und Spezialtruppen des Bundesheeres vertrauen für Transportzwecke in Zukunft auch auf Esel. Neben den Haflinger-Pferden werden im Tragtierzentrum der Armee seit zwei Jahren auch Esel ausgebildet - wegen ihres Mutes - mehr dazu in salzburg.ORF.at (21.4.2018)

