Bergsteiger tödlich abgestürzt

Auf der Seekarspitze bei Obertauern (Pongau) ist Freitag ein Einheimischer tödlich verunglückt. Der 55-jährige rutschte auf dem Südostgrat aus und stürzte im Steilgelände etwa 300 Meter ab. Seine Begleiterin wurde verletzt.

Bergrettung Salzburg

Der Unfall geschah, als die beiden vom 2.053 Meter hohen Gipfel abstiegen. Die 32-jährige Begleiterin des Bergsteigers setzte mit dem Mobiltelefon einen Notruf ab und versuchte zum Verunglückten zu gelangen, um Erste Hilfe zu leisten. Sie verletzte sich dabei unbestimmten Grades. Für den Bergsteiger kam jede Hilfe zu spät. Das Team des Notarzthubschraubers Martin 1 aus St. Johann (Pongau) konnte nur noch den Tod feststellen.

Zwei Hubschrauber im Einsatz

Die verletzte Frau wurde ins Krankenhaus geflogen. Die Besatzung des Polizeihubschraubers der Flugeinsatzstelle Salzburg brachte den toten Bergsteiger ins Tal. Es waren auch fünf Bergrettungsmänner aus Obertauern und ein Alpinpolizist im Einsatz.

Gastein: Abgestürzt und in Bachbett überlebt

Bergrettung Bad Gastein

In Bad Gastein (Pongau) haben Bergretter einen 71-jährigen Wiener geborgen, der nach einem 40 Meter-Absturz die Nacht neben einem Bach liegend überlebt hat. Der Mann war von einer Wanderung am Donnerstag nicht zurückgekehrt - mehr dazu in salzburg.ORF.at (15.6.2018)