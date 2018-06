Bullen mit Heimspiel gegen LASK in neue Saison

Mit einem Heimspiel gegen den LASK wird Fußballmeister Salzburg am 28.Juli in die neue Saison starten. Am Freitag hat die Bundesliga den Spielplan für den Grunddurchgang fixiert.

Nach dem LASK spielen die Bullen in Mattersburg, empfangen die Wiener Austria, danach geht es weiter gegen Hartberg, Altach, die Admira und St.Pölten.

Auf das erste echte Spitzenspiel müssen die Salzburger Fans fast zwei Monate lang warten - erst am Wochenende 22/23.September kommt Rekordmeister Rapid nach Kleßheim. Das erste Westderby seit fünf Jahren wird dann am 22/23.Oktober gespielt - Gegner der Salzburger ist Aufsteiger Wacker Innsbruck.

Neue Saison bringt wieder Zwölferliga

In der neuen Zwölferliga gilt es ohnehin umzudenken. Nach den jetzt fixierten ersten 22 Runden, dem Grunddurchgang, teilt sich die Tabelle in zwei Gruppen - in die Meistergruppe und die Qualifikationsgruppe. Die Punkte aus dem Grunddurchgang werden halbiert. Bei halben Punkten wird abgerundet.

Für die einen geht es um den Meistertitel, für die anderen gegen den Abstieg. Wer wo landet, wissen die Fans dann am 17.März, wenn der Grunddurchgang endet - für Salzburg ist dies mit dem Auswärtsspiel in Innsbruck wieder ein Westderby.

Zwei Neuverpflichtungen

Indes hat Red Bull Salzburg den 18-jährigen Defensivspieler Abdourahmane Barry aus dem Nachwuchs des französischen Topclubs Paris Saint-Germain verpflichtet. Der von PSG auch rechts außen und im defensiven Mittelfeld aufgebotene Innenverteidiger erhalte einen Vertrag bis 31. Mai 2023, werde vorerst aber beim Zweitligisten Liefering eingesetzt, teilten die Salzburger am Freitag mit.

Gleichzeitig gab der Klub, bei dem Rechtsverteidiger Stefan Lainer und Mittelfeldmann Valon Berisha laut Medienberichten vor Auslandstransfers stehen sollen, die fixe Verpflichtung von Jerome Onguene bekannt. Der 20-jährige Franzose war in der abgelaufenen Saison vom VfB Stuttgart ausgeliehen gewesen und hatte es auf 22 Einsätze gebracht. Nun erhielt er in Salzburg einen Vertrag bis 31. Mai 2022.

