Maria Alm investiert Millionen in Tourismus

In Maria Alm (Pinzgau) fließen weitere Millionen in den Tourismus. Neben einer neuen Liftanbindung zur Hochkönig-Skischaukel direkt im Ortszentrum werden dort auch zwei große Hotelanlagen bald fertig.

In Maria Alm wird derzeit kräftig in den Tourismus investiert. Im Zentrum der Investitionen steht vor allem eine neue Liftanlage um 27 Millionen Euro: Sie soll ab nächster Wintersaison über den Maria Almer Hausberg Natrun direkt zum Aberg führen und damit einen Anschluss an das Skigebiet Hockönig herstellen. Ermöglicht wird die Anbindung druch zwei neue Kabinensesselbahnen die derzeit errichtet werden, inklusive Speicherteich und neuen Pisten.

Die Bahn soll den Standort Maria Alm attraktivieren, sagt Franz Bauer, Geschäftsführer des Maria Almer Tourismusverbandes. Im Ortszentrum könnten die Kunden direkt in den überregionalen Skizirkus einsteigen: „Es braucht dann keiner mehr mit dem Skibus zu fahren. Sie können von den Hotels zu Fuß zur Bahn gehen und auch mit den Ski in den Ort hereinfahren.“

Bald 2.700 Betten bei rund 2.000 Einwohnern

Dem durch die neue Anbindung erhofften Nächtigungszuwachs, begenen die Maria Almer Touristiker mit zwei zusätzlichen Hotelbetrieben. Die beiden Großbaustellen dominieren derzeit für Vorbeifahrende - neben dem sehr spitzen und hohen Kirchturm - das Erscheinungsbild der Gemeinde. Die relativ kleine Mitterpinzgauer Gemeinde hatte schon bisher die stolze Zahl von rund 2.200 Gästebetten - bei ca. 2.000 Gemeindebürgern. Ab kommendem Winter werden es 500 Betten mehr sein, eine weitere Steigerung um ein Viertel.

