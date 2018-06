Busterminal: Politiker fordern „richtige“ Bäume

Nach der Entscheidung von Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP), den Busterminal in der Paris-Lodron-Straße mit Bäumen in großen Pflanztrögen zu begrünen, machen sich SPÖ und Bürgerliste für richtige Bäume stark.

Die Bäume direkt in den Erdboden zu pflanzen ist beim Terminal bisher an in der Straße verlegten Leitungsrohren gescheitert.

„Stadt soll Chance nutzen“

Weil die Salzburg AG im kommenden September die Wasserleitung erneuert, sollte die Stadt gleich die Gelegenheit nutzen. Das ermögliche die Pflanzung richtiger Bäume, betonen Stadtpolitiker bei Bürgerliste und SPÖ.

