Felssturz auf vielbefahrene Straße

In Lofer (Pinzgau) ist ein 600 Kilogramm schwerer Felsbrocken auf die Straße gestürzt – bei der Zufahrtsrampe Lofer West.

Zum Zeitpunkt des Felssturzes waren keine Fahrzeuge in dem Bereich unterwegs. Es kam niemand zu Schaden. Die Straßenmeisterei hat den großen Gesteinsbrocken entfernt.

BH Zell will Ursache prüfen lassen

Warum er sich aus einer Felswand gelöst hatte, und ob der Felssturz in Zusammenhang mit dem vielen Regen steht, ist vorerst unklar. Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See werde die Ursache prüfen lassen, so die Polizei.