Unwetter fordern Einsatzkräfte im Pongau

Der Pongau war am Dienstagnachmittag stellenweise von heftigen Unwettern betroffen. Die Feuerwehren von Bischofshofen und Werfenweng waren im Einsatz. Auch mehrere kleine Muren sind abgegangen.

Besonders betroffen vom Unwetter war Dienstagnachmittag das Ortszentrum von Werfenweng. Hagelkörner tauchten die Ortdurchfahrt innerhalb weniger Minuten in winterliches weiß. Andreas Wlattnig aus Werfenweng sagte, dass er so etwas noch nicht erlebt habe, in den 16 Jahren, in denen er in Werfenweng wohnt: „Ich bin um 14.30 Uhr von der Gemeinde nach Hause gefahren und habe schon gesehen, dass es rund um den Ort ganz weiß wird. Ganz plötzlich ist es dann losgegangen. Der Hagel hat die Kanäle verstopft.“

Hagelkörner sorgen für winterliches weiß

Durch die verstopften Kanäle konnte kein Wasser mehr abrinnen - zwischen 20 und 30 Zentimeter hoch sei das Wasser deshalb auf der Straße gestanden, bestätigt der Ortsfeuerwehrkommandant von Werfenweng, Markus Huber: „Es war ein kurzes aber sehr heftiges Unwetter. Wir hatten drei Einsatzstellen. Die Schlimmste im Ortszentrum, wo ein Skidepot und Geschäft vom Hagel überschwemmt worden sind.“ Die Feuerwehrleute mussten die Hagelkörner wegschaufeln - auf einen Bagger, der die Eiskörner zur Entsorgung in den Bauhof brachte.

Hagel fordert Feuerwehr in Werfenweng ORF-Redakteurin Ulli Wolf hat sich das Werfenwenger Ortszentrum kurz nach dem Unwetter angesehen.

Einsätze noch Dienstagnachmittag beendet

Auch eine Rolltreppe im Skidepot wurde in Mitleidenschaft gezogen. Wasser drang in den Schacht ein - er musste ausgepumpt werden. Noch am Dienstagnachmittag konnten die Feuerwehrleute die Unwetterschäden beseitigen und die Ortsdurchfahrt wieder für den Verkehr freigeben.

