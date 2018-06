Bürgermeisterin tritt 2019 nicht mehr an

Salzburg verliert bald eine der wenigen Bürgermeisterinnen. In Seekirchen (Flachgau) tritt Monika Schwaiger bei der Gemeindevertretungswahl 2019 nicht mehr an. Als möglichen Nachfolger nominiert die ÖVP ihren Vizebürgermeister Konrad Pieringer.

Pieringer ist 59 und wurde am Montagabend vom Seekirchener ÖVP-Parteivorstand mit 100 Prozent Zustimmung zum Nachfolgekandidaten für die Bürgermeisterwahl 2019 gewählt. Der bisherige Vizebürgermeister ist Angestellter der Salzburg Netz GmbH, verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Konrad Pieringer engagiert sich seit 15 Jahren in der Stadtpolitik und hat in allen Ressorts und Ausschüssen von Seekirchen mitgearbeitet.

ÖVP Flachgau

Bürgermeisterin Monika Schwaiger will aus persönlichen Gründen aus der Stadtpolitik ausscheiden. Bis 2019 hat sie dann zwei Amtsperioden absolviert. 2009 wurde die Juristin als erste Frau im Flachgau in dieses Amt gewählt.

„Schuldenabbau trotz vieler Investitionen“

Als Erfolgsbilanz sieht sie den Ausbau der Kinderbetreuung, die Einführung einer städtischen Familienförderung und einen neuen Sozialfonds. Dazu komme der Bau eines Gebäudes für die Wasserrettung am Wallersee, der Grundstein für das Flachgauer Bezirksgericht und die neue Bezirkshauptmannschaft. Trotz zahlreicher Investitionen hätten die Rücklagen der Stadtgemeinde erhöht und Schulden abgebaut werden können, so Schwaiger.