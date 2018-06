Wirte fordern öffentliche Toilette

Durch den zunehmenden Ansturm an Bustouristen brauche das Kaiviertel dringend eine öffentliche Toilette. Das fordern die Wirte in diesem Teil der Salzburger Altstadt. Touristen würden in ihren Lokalen oft nur die Toiletten benützen.

Mittlerweile sei das für kleinen Lokale nicht mehr vertretbar, beklagt der Sprecher der Wirte in der Kaigasse, Peter Bernhofer. Seitdem die Stadt Salzburg deutlich mehr Reisebusse zum Terminal beim Unipark Salzburg-Nonntal leitet, habe sich das Problem verschärft, klagen die Wirte im angrenzenden Kaiviertel.

Denn jetzt würden täglich dutzende Gruppen von Bustouristen vom Nonntal durch das Kaiviertel zu den Sehenswürdigkeiten wie Dom, Festung oder Mozarts Geburtshaus. Und sie würden unterwegs nur stehenbleiben, um in den Lokalen am Weg ihre Notdurft zu verrichten, sagt Peter Bernhofer.

„Toiletten in Kleinlokalen mit Gruppen überfordert“

"Das Problem ist, dass wir hier hauptsächlich kleine Lokale haben, wo ein Wirt auch nur ein bis zwei Sitzplätze auf Toiletten hat. Und wenn dann eine Gruppe vorbeigeht und einer fragt, ob er kurz die Toilette benützen darf, dann lässt man ihn das als Gastgeber natürlich tun.

Wenn das dann die restliche Gruppe aber auch will, dann geht das nicht. Hier fehlt es einfach an öffentlichen Toiletten. Es gab zwar Bemühungen, im umgebauten Landesgerichtsgebäude eine öffentliche Toilette einzurichten, doch das ist leider gescheitert."

Bau-Stadträtin verspricht Abhilfe

Baustadträtin Barbara Unterkofler will trotzdem Abhilfe schaffen. Die Toilette in der Tiefgarage des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder soll für Touristen ausgeschildert werden, kündigt die Bau-Stadträtin an. „Das liegt ja praktisch direkt an der Route. Und ich bin sehr froh, dass wir so für die Wirte in der Kaigasse eine Entlastung herbeiführen können“, sagt Unterkofler.

Wieviel Entlastung die zwei Kabinen plus Behinderten-WC dort wirklich bringen werden, muss sich allerdings erst zeigen. Die Beschilderung soll in den nächsten Wochen angebracht werden.