Schon 30.000 E-Biker in Salzburg

In Salzburg sind mittlerweile 30.000 Elektro-Fahrräder unterwegs. Damit sind E-Bikes mit Abstand die meist verkauften Elektro-Fahrzeuge in Salzburg, betonen Experten des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ).

Zum Vergleich: In Salzburg sind rund 1.500 Elektroautos und 500 Elektro-Motorrädern unterwegs. Alleine im Jahr 2017 wurden in Salzburg mehr als 5.000 Elektro-Fahrräder gekauft. Von diesen Zahlen sind die anderen Elektro-Fahrzeuge noch weit entfernt, heißt es beim VCÖ. So wurden im Jahr 2017 481 neue E-Autos und 78 E-Motorräder und E-Mopeds gekauft.

ORF

Gerade in Salzburg seien Elektrofahrräder als Alternative zum Auto ideal, da der Großteil der Autofahrten hierzulande unter zehn Kilometern liegt, sagt VCÖ-Experte Markus Gansterer. Er fordert mehr und bessere Radwege.

„Stadt Utrecht zum Vorbild nehmen“

Gemeinden, Städte und Bundesländer würden für die Errichtung der Rad-Infrastruktur mehr Unterstützung vom Bund benötigen. Deshalb schlägt der VCÖ eine Radverkehrsmilliarde vor. Von 2019 bis 2022 soll der Bund den Ausbau der Rad-Infrastruktur in den Bundesländern mit zusätzlich 250 Millionen Euro pro Jahr unterstützen.

ORF

„Damit würde die Rad-Infrastruktur mit knapp 30 Euro pro Einwohner unterstützt werden. Zum Vergleich: Die niederländische Stadt Utrecht investiert rund 130 Euro pro Einwohner und Jahr in den Ausbau der Rad-Infrastruktur“, verdeutlicht VCÖ-Experte Gansterer.

Links: