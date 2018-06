Alkolenker wollten vor Polizei flüchten

Gleich zwei Mal haben stark alkoholisierte Lenker in der Nacht auf Samstag in Salzburg versucht, vor der Polizei zu flüchten. In beiden Fällen konnten Polizisten die Lenker schließlich stellen.

In der Stadt Salzburg lieferte sich ein 53-Jähriger Lenker mit 1,82 Promille zunächst eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, gab aber nach einiger Zeit auf. In Altenmarkt (Pongau) flüchtete ein 23-Jähriger zu Fuß, nachdem er zuvor mit seinem Auto einen Unfall gebaut hatte.

Bei ihm ergab ein Alkotest laut Polizei 1,92 Promille - das beschädigte Auto des jungen Lenkers stand an einer Kreuzung. Die Beamten forschten den Lenker aus und zeigten ihn an.

Etliche weitere alkoholisierte Lenker gestoppt

Einige weitere betrunkene Lenker konnte die Polizei im Flachgau ebenfalls aus dem Verkehr ziehen. So wurde ein 36-jähriger Flachgauer in Eugendorf mit 1,08 Promille angehalten, in Elsbethen-Glasenbach wurde ein 45-Jähriger mit 0,9 Promille erwischt.

Diesem Mann konnte der Führerschein allerdings nicht abgenommen werden, da er gar keinen hatte. Ein gleichaltriger Flachgauer mit 1,5 Promille wurde in Koppl von der Verkehrspolizei angehalten. Alle Autofahrer wurden angezeigt.

