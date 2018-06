Pinzgau Bahn wird heuer 120

Die Pinzgauer Lokalbahn feiert heuer ihr 120 Jahr-Jubiläum. Mittlerweile werden pro Jahr mehr als 900.000 Fahrgäste befördert. Vor allem in den vergangenen Jahren konnten die Fahrgastzahlen vervielfacht werden.

Das liege vor allem an den Verbesserungen der Infrastruktur, sagen die Verantwortlichen der Salzburg AG. Die Strecke der Pinzgauer Lokalbahn von Krimml bis Zell am See ist 53 Kilometer lang, 40 Haltestellen gibt es entlang der Schienen.

Im Jahr 2018 haben das Land Salzburg und die Salzburg AG die Bahn von den ÖBB übernommen - seither konnten die Passagierzahlen vervierfacht werden, sagt Betriebsleiter Walter Stramitzer.

Bei Touristen immer beliebter

„Damals wurde die Strecke von Mittersill bis zum Bahnhof Krimml neu errichtet. Das bedeutete 24 Kilometer neue Eisenbahn. Im Laufe der folgenden Jahre wurden etliche Abschnitte beschleunigt - Strecken wurden begradigt, Bahnhöfe modernisiert und Bahnsteige erneuert. Und auch in Schienenfahrzeuge wurde sehr viel Geld investiert.“

Neben dem Personentransport von Schülern und Pendlern nutzen auch immer mehr Touristen die Pinzgauer Lokalbahn. Dafür gibt es eine enge Zusammenarbeit mit den Tourismusverbänden im Oberpinzgau.

