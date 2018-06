16-Jährige schoss mit Softgun auf 13-Jährigen

In Neumarkt am Wallersee (Flachgau) ist Freitagabend ein Streit unter mehreren Jugendlichen eskaliert. Eine 16-Jährige soll laut Polizei eine Luftdruckpistole ihres Bekannten genommen und einem 13-Jährigen in den Rücken geschossen haben.

Dabei erlitt der Schüler eine Schwellung erlitten. Das 16-jährige Mädchen wird wegen Körperverletzung angezeigt. Worum es bei dem Streit zwischen den Jugendlichen gegangen ist, sowie weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.