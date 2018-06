Gegen Trend: Lungau leidet unter Feuchtigkeit

Während im Flachgau nun die Feuerwehr herangezogen wird, um von Trockenheit geplagten Bauern zu unterstützen, leiden die Bauern im Lungau unter der Feuchtigkeit.

Während es im Flachgau im April 30 Prozent weniger geregnet hat als üblich, hat es im Lungau in den vergangenen drei Wochen fast jeden Tag geregnet.

In Obertrum (Flachgau) etwa rückt nun teilweise die Freiwillige Feuerwehr an, um Bauernhöfe und auch ein Wirtshaus mit Wasser zu versorgen. Sieben solcher Einsätze hat es in Obertrum bereits gegeben, bei denen jeweils ein 3.000 Liter-Tank geliefert wurde.

Im Lungau ist es seit drei Wochen zu feucht

Ab Mittwoch sollten die Bauern im Flachgau wieder aufatmen können. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik kündigt ab dann nämlich Regen im ganzen Land an.

Die Bauern im Lungau hingegen werden das wohl gar nicht gerne hören. Bei ihnen ist es nämlich seit Wochen zu feucht, beklagt der Obmann der Lungauer Bezirksbauernkammer, Johannes Schitter.

„Nur drei Tage, an denen es gar nicht geregnet hat“

„In den vergangenen drei Wochen gab es im Lungau nur drei Tage, an denen es ganzen Tag nicht geregnet hat. Das macht es irrsinnig schwer, das Futter für das Vieh halbwegs trocken unter Dach zu bringen.“

Daher sind viele Wiesen im Lungau weiterhin ungemäht. Durch den ungewöhnlich vielen Regen sei die Menge zwar größer. Dafür leide jedoch die Qualität der Ernte, je länger die Wiesen ungemäht stehen, da das Gras dann Nährstoffe verliere, ergänzt Schitter.

Links: