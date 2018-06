Riesenkran mit 600 Tonnen begeistert Zuschauer

Für den Hochwasserschutz des Zeller Beckens im Mitterpinzgau ist Donnerstag ein 600 Tonnen schwerer Spezialkran zum Einsatz gekommen. Zahlreiche Einheimische und Gäste beobachteten die Bauarbeiten.

ORF

Aktuell wird im Zeller Becken zwischen Zell am See, Kaprun und Bruck an der Glocknerstraße die Mayr-Einöd-Brücke neu errichtet. Bevor der riesige Kran eingesetzt werden kann, sind stundenlange Vorbereitungen nötig. Jedes Detail muss passen. Mehrmals wird mit Gegengewichten die zu erwartende riesige Last ausgeglichen.

Großprojekt mit vielen Facetten

Das Einheben des ersten Hauptträgers bei der neuen Brücke lockte schon sehr viele Schaulustige an. Derzeit werden im Zeller Becken zusätzlich an mehreren Stellen der Salzach neue Überflutungsflächen angelegt, die später als Naherholungsbereich genutzt werden können.

Bildergalerie:

zurück von weiter

Bund zahlt fast alles

Mehr als 22 Millionen Euro kostet das Gesamtprojekt. Gut 85 Prozent davon zahlt der Bund – den Brückenbau, die Überflutungsflächen, Kanalverlegungen und Straßensanierungen. Nächstes Jahr soll der Hochwasserschutz dann fertig sein. Das Tempo bei den Arbeiten sei derzeit höher als geplant, heißt es.