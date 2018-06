Bahnfahren: Neue Kombi-Tickets mit Bayern

Die mehrheitlich private Westbahn hat mit dem Zug-Anbieter Meridian in Deutschland nun gemeinsame Tickets im Angebot. Es geht um durchgehende Fahrten in mehreren Varianten zwischen Österreich und Bayern - mit Umsteigen jeweils in Salzburg.

Es gibt auch Tageskarten in zwei regionalen Varianten für bis zu fünf Reisende, die ab 10. Juni genutzt werden können, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Mehrere Varianten zwischen Wien und München

Die neuen Angebote würden die Nutzung der Züge besonders attraktiv machen. Für Reisende im Abschnitt von Wien, St. Pölten bzw. Amstetten bis München gebe es ab sofort das „Guten Tag Ticket WEST Wien“. Es kostet für eine Person 53 Euro und für bis zu vier weitere Reisende jeweils 20 Euro zusätzlich. Fünf Personen zahlen dann insgesamt 133 Euro – für beliebig viele Fahrten bis bzw. von München an einem Tag.

133 bzw. 103 Euro für fünf Reisende

Reisende, die in Linz, Wels oder Attnang-Puchheim in die Westbahn steigen, könnten das „Guten Tag Ticket WEST Linz“ bis München nützen, so die beiden Bahngesellschaften. Eine Person zahle dann für das Tagesticket 43 Euro, die weiteren Reisenden jeweils 15 Euro zusätzlich, der Preis für fünf Reisende liege bei gesamt 103 Euro.