Autofahrer prügelt Fußgänger krankenhausreif

In Hallein wurde am Donnerstag ein Fußgänger in den frühen Morgenstunden krankenhausreif geprügelt. Laut Augenzeugen dürfte er einem Autofahrer etwas nachgeworfen haben, dieser habe den Fußgänger daraufhin verprügelt.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 02.00 Uhr früh an der Rifer Hauptstraße in Hallein (Tennengau). Der Fußgänger dürfte einem Auto einen Gegenstand hinterhergeworfen haben wie Zeugen dem ORF schilderten.

Der Fahrer soll daraufhin aus dem Wagen gestiegen sein und den Fußgänger attackiert haben. Der verletzte Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden, wie das Rote Kreuz bestätigt. Davor leisteten Zeugen Erste Hilfe, diese hatten auch die Rettungskräfte alarmiert.

Der Autofahrer konnte nach der Tat flüchten, die Polizei fahndet nach dem Angreifer.