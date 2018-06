Zwei Salzburger Jäger mit Hasenpest infiziert

Die in Salzburg zuletzt vermehrt auftretende Hasenpest, hat in zumindest zwei Fällen offenbar bereits auf den Menschen übergegriffen. Wie jetzt bekannt wurde, haben sich zwei Jäger aus dem Tennengau bereits im März mit der Krankheit infiziert.

Zwei Jäger im Tennengau haben sich tatsächlich mit der Hasenpest angesteckt. Das haben Bluttests ergeben, wie die Jäger dem ORF gegenüber bestätigen. Die Krankheit der Männer musste mit Antibiotika behandelt werden. Die beiden Jäger haben sich beim Untersuchen eines der an Hasenpest verendeten Tiere infiziert.

Krankheitsverlauf ähnelt jenem der Grippe

Die Symptome der Hasenpest entsprächen jenen einer Grippe, schildert Manfred Berger, einer der beiden betroffenen Aufsichtsjäger in Rif (Tennengau): „Nach zwei bis drei Tagen Antibiotika Behandlung sind die Symptome langsam abgeklungen. Zwei Wochen später konnte durch einen Bluttest nachgewiesen werden, dass es sich bei der Infektion tatsächlich um die Hasenpest handelte,“ bestätigt Berger.

In den vergangenen Wochen ist die für Hasen meist tödlich verlaufende Krankheit bereits sieben mal aufgetreten, so oft wie seit 2014 in ganz Österreich - mehr dazu in: Sieben Fälle von Hasenpest in Salzburg (salzburg.ORF.at; 6.6.2018). Die Hasenpest kann neben Hasen, auch auf Nagetiere sowie auf Menschen übergreifen.

