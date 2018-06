Keine Hilfe trotz Notarmband: Stadt prüft Anlagen

Die Stadt Salzburg lässt die Funkanlagen ihrer Seniorenwohnhäuser prüfen. Grund ist der Ausfall einer der Anlagen im Stadtteil Taxham: Ein Bewohner war gestürzt und bekam trotz seines Notrufarmbandes keine Hilfe.

Ein Notrufarmband verspricht Sicherheit für Bewohner von Seniorenhäusern: Bei einem Sturz oder bei Kreislaufproblemen kann durch einen einfachen Knopfdruck Hilfe gerufen werden. Dieser Hilferuf sollte daraufhin im Schwesternzimmer aufscheinen, so wie im Krankenhaus sollte dann eine Pflegerin oder ein Pfleger aus dem Haus zu Hilfe eilen.

Am vergangenen Wochenende hat das aber nicht funktioniert. Ein Bewohner des Seniorenheimes Taxham fiel auf der Terasse aus seinem Rollstuhl. Der 87-Jährige drückte den Knopf an seinem Armband, Hilfe kam jedoch keine. Erst als Passanten und das Hauspersonal die Hilferufe des Bewohners gehört hatten, konnte dem Mann geholfen werden.

Fehler lag bei der Funkanlage

Wie sich aus dem Funkprotokoll ergeben hat, ist das Signal des Armbandes nicht in der Meldezentrale angekommen. Die Stadt Salzburg lässt nun alle diese Funkanlagen in den Seniorenwohnhäusern überprüfen, damit so etwas nicht noch einmal vorkommt.

Allein in den sechs städtischen Seniorenwohnhäusern trägt von den insgesamt etwa 700 Bewohnern gut jeder zweite ein solches Notrufarmband.