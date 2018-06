Land investiert 60 Mio. in Verkehrswege

Das Land Salzburg will heuer noch 60 Millionen Euro in Infrastrukturprojekte stecken. Der Großteil fließt in Straßen, Radwege und Brücken. In erster Linie geht es um Sicherungsarbeiten und Sanierungen.

Von Großarl (Pongau) bis zum Katschberg (Lungau), von Mittersill (Pinzgau) bis Elixhausen (Flachgau) - die Liste der Bauprojekte und Sanierungen, die heuer noch realisiert werden sollen, ist lang. Noch im November 2017 hatte Landesfinanzreferent Christian Stöckl (ÖVP) nach harter Kritik am desolaten Straßennetz Salzburgs mitgeteilt, es werde kein zusätzliches Geld für Sanierungen geben. Das scheint sich nun geändert zu haben.

Hochwasserschutz bei Hüttschlag

Zum Beispiel am Schauplatz im hinteren Großarltal: Dort muss die Landesstraße aufwendig saniert werden. Bei Hüttschlag wird rund ein Kilometer von Grund auf erneuert. Die Straße verläuft direkt neben der Großarler Ache, die Absicherung gegen Naturkatastrophen aller Art sei dort nicht mehr zuverlässig, heißt es. Dazu werden Fahrbahn und Entwässerung erneuert. Allein dieses Projekt kostet mehr als zwei Millionen Euro.

Katschbergstraße abgesackt

Umgebaut wird auch die B99 auf dem Katschberg. Hier muss die Straße stellenweise verlegt werden. Grund sind geologische Probleme und Setzungen auf der Talseite der Straße. Im Flachgau gibt das Land 1,25 Millionen Euro für eine neue Busspur aus. Sie wird auf der Mattseer Landesstraße bei Elixhausen gebaut und soll die durch viele Staus und Autos von Pendlern gebremste Busverbindung zwischen der Landeshauptstadt und Mattsee um insgesamt zehn Minuten beschleunigen.

Schon fertig ist die neue Hubbrücke in Mittersill (Pinzgau), die die Straßenverbindung im Ort hochwassersicher machen soll. Offiziell und feierlich eröffnet wird diese Brücke erst Ende Juli mit einem Festakt.

