Busterminal wird provisorisch begrünt

Die Stadt Salzburg wird den neuen Bus-Terminal im Andräviertel nun doch begrünen - zumindest provisorisch. Das kündigt Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) an. Zuvor hatte eine Anrainerin gefordert, entlang der Straße Bäume zu pflanzen.

Bäume sind aber wegen des Bodens dort nicht möglich. Die Frau hoffte, eine Baumreihe würde Lärm und Staub der Reisebusse ein wenig abmildern. Unterhalb der Terminals und der angrenzenden Gehsteige verlaufen zahlreiche Leitungen der Salzburg AG. Die wurden dort gerade erst saniert. Bäume hätten deshalb im Untergrund zu wenig Lebensraum, um ihre Wurzeln zu schlagen, sagen Experten.

ORF

Die Stadtverwaltung plant nun eine andere Lösung. Mehrere Bäume in großen Pflanztöpfen werden in der Paris-Lodron-Straße aufgestellt - voraussichtlich fünf Stück. Damit kann auch die Anrainerin gut leben, wie sie dem ORF auf Anfrage bestätigte.

Mehr fahren zum Nonntaler Terminal

Generell könnte die Belastung durch Reisebusse im Andräviertel spürbar sinken. Durch das neue Buchungssystem soll sich nämlich die Auslastungsverteilung zwischen den Terminals in der Paris-Lodron-Straße und der Nonntaler Erzabt-Klotz-Straße verschieben.

Bisher haben rund 85 Prozent der Busfahrer Lodron-Straße angesteuert. Nun sind es in der ersten Woche der Neu-Regelung nur noch 35 Prozent. Ob das auch länger so bleibt, das sei noch unklar, heißt es bei der Stadt Salzburg. Eine genaue Auswertung der neuen Regelung will der Magistrat erst nach der Festspielsaison im September vorlegen.