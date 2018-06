Weniger Firmenpleiten, mehr Privatkonkurse

In Salzburg gibt es heuer um 13 Prozent weniger Firmenpleiten, dagegen um die Hälfte mehr Privatkonkurse. Das meldet der Kreditschutzverband von 1870 (KSV).

Mit November 2017 trat die Neuregelung in Kraft, bei der das Abschöpfungsverfahren beim Privatkonkurs von sieben auf fünf Jahre verkürzt wurde. Zudem wurde die zehnprozentige Mindestquote abgeschafft. Das hatten zahlreiche ehemalige Unternehmer mit hohen Schulden abgewartet, so der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) in einer Hochrechnung für das erste Halbjahr.

Schuldenvolumen stieg von 25 auf 48 Mio. Euro

Nach der Hochrechnung wurden bei den Salzburger Bezirksgerichten heuer im ersten Halbjahr 238 Privatkonkurse eröffnet - um 75 Fälle bzw. 46 Prozent mehr als im selben Zeitraum 2017. Das Schuldenvolumen stieg noch stärker - nämlich um 23 Mio. Euro bzw. 92 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt seien 2018 bisher 48 Mio. Euro Verbindlichkeiten in Privatinsolvenzen angegeben worden, so der KSV in seiner Hochrechnung.

Im Bundesländervergleich hat Salzburg dennoch eine relativ geringe Zahl bei den Privatkonkursen: Nach der KSV-Hochrechnung liegt das Bundesland auf Platz acht. Nur im Burgenland gab es weniger Privatinsolvenzen. An der Spitze lag Wien mit hochgerechneten 1.921 Fällen im ersten Halbjahr. Die Zahl der Privatkonkurse sollte sich in den nächsten Monaten langsam wieder einpendeln, erwartet der KSV: Denn viele Schuldner hätten das Inkrafttreten der Novelle abgewartet - das zeige die Beobachtung der Vergleichszahlen auch aus dem Jahr 2016.

Deutlich weniger Firmenpleiten

Bei dem Firmenpleiten erwartet der KSV nach seiner Hochrechnung dagegen heuer im ersten Halbjahr einen deutlichen Rückgang von knapp 13 Prozent gegenüber 2017. Das historisch niedrige Zinsniveau, die kräftige Konjunkturentwicklung und auch das starke Plus im Tourismus habe den Betrieben geholfen, so Elisabeth Eppich, Insolvenzexpertin des KSV. Die größte Firmenpleite in Salzburg 2018 war bisher die Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Gesellschaft mit 13 Millionen Euro Schulden.

