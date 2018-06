Schüsse in Disco: Prozess nach Massenpanik

Zwei junge Männer stehen seit Dienstag in Salzburg vor Gericht, weil sie mit einer Gaspistole in einer Disco um sich geschossen und damit eine Massenpanik ausgelöst haben sollen. Anlass sei ein Hinauswurf aus dem Lokal gewesen, so einer der Angeklagten.

Der Vorfall passierte im Dezember in einer Disco in der Lokalmeile „Atrium West“ in Wals-Himmelreich (Flachgau). Durch die drei bis vier Schüsse ins Innere des Lokals flüchteten viele der rund 100 Gäste. Dabei gab es einige Verletzte. Angeklagt sind ein 23-jähriger im Pongau lebender Serbe und sein gleichaltriger Bekannter, ein gebürtiger Kosovare.

Die Schlägerei und Massenpanik in der Disco rechtfertigten die beiden Angeklagten am Dienstag so: Eigentlich hätten sie nur ihren Freunden helfen wollen, die in eine Rauferei verwickelt waren. Nach dem Rausschmiss des 23-jährigen Serben aus der Disco holte dessen im Auto dösender betrunkener Bekannter die Schreckschusspistole aus dem Handschuhfach und kehrte zum Lokal zurück.

Tür eingeschlagen, Schüsse in Eingangsbereich

Schon am Weg zum Eingang gab der 23-Jährige einen ersten Schuss ab. Vor der Disco bedrohte er dann den Lokalbetreiber und die Türsteher. Die verteidigten sich mit Besenstielen und warfen Gläser. Gleichzeitig schleuderte der Mitangeklagte einen Absperrständer aus Metall gegen die Männer. Die zogen sich darauf in das Lokal zurück und versperrten die Tür. Der 23-Jährige schlug mit einem der Metallständer die Scheibe der Eingangstür ein, griff nach innen und öffnete die Tür. Dann gab er durch den Eingang drei bis vier Schreckschüsse in das Innere ab. Er habe das getan, damit seine Freunde herauskommen können, begründete das der 23-Jährige bei dem Prozess.

Durch die Schüsse brach in dem Lokal Panik aus, Gäste warfen sich zu Boden. Bei der Flucht ins Freie gab es mindestens drei verletzte Personen - sie zogen sich durch die Splitter der zerbrochenen Tür Schnittwunden zu. Der Lokalbesitzer bezifferte die Schäden mit fast 23.000 Euro.

Die Staatsanwaltschaft klagte die beiden jungen Männer wegen schwerer Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und versuchter schwerer Nötigung an. Der Schütze hat zusätzlich noch Anklagen wegen Sachbeschädigung und vorsätzlicher Gemeingefährdung, deshalb sitzt er zurzeit in Untersuchungshaft in der Justizanstalt in Puch-Urstein. Der Prozess gegen die zwei 23-Jährigen ist für zwei Tage angesetzt.

Beide Angeklagte Mitglieder bei „La Familia“

Beide Angeklagte sind mehrfach vorbestraft - unter anderem wegen ihrer Mitgliedschaft bei der Pongauer Bande „La Familia“, die vor knapp fünf Jahren für zahlreiche Gewaltdelikte in dem Bezirk verantwortlich war.

