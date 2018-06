Große Erwartungen an Russland-Gipfel

Russland ist für Salzburg nach den USA und der Schweiz der drittwichtigste Markt außerhalb der EU. Entsprechend groß sind die Erwartungen der Salzburger Wirtschaft an den Österreich-Besuch des russischen Präsidenten am Dienstag.

In den vergangenen zwei Jahren hat der Handel zwischen Salzburg und Russland so stark zugenommen, dass man mittlerweile mehr exportiert als in den Jahren vor den Wirtschaftssanktionen rund um den Ukrainekonflikt. Dementsprechend wichtig ist der Wirtschaftsgipfel um den Österreich-Besuch von Präsident Wladimir Putin.

APA/AFP/Sputnik/Alexei Druzhinin

Von 2015 auf 2017 war eine Steigerung von knapp 38 Prozent bei Exporten zu verzeichnen. Insgesamt hat die Salzburger Wirtschaft im vergangenen Jahr Waren um 292 Millionen Euro nach Russland exportiert. Vor allem die Industrie profitiere hier stark, sagt der Leiter der Außenwirtschaft der Wirtschaftskammer Salzburg, Thomas Albrecht.

Vor allem die Salzburger Industrie profitiert

„Premiumprodukte sind Maschinen und industrielle Anlagen jeglicher Art, weil Russland auch die eigene Industrieproduktion wieder aufbaut und stärkt“, so Albrecht. Ist der Handel mit Russland in Folge der Wirtschaftssanktionen 2014 um fast ein Viertel eingebrochen, hat man aktuell ein höheres Handelsvolumen als vor den Sanktionen. Insgesamt ist Russland in den letzten beiden Jahren vom zwölftwichtigsten Handelspartner zum neuntwichtigisten aufgestiegen. Diesen Trend will man beim Wirtschaftsgipfel rund um den Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin am Dienstag weiter ausbauen.