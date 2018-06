Neue Bildungslandesrätin Hutter im Porträt

Drei neue Landesräte bringt die schwarz-grün-pinke Koalition in Salzburg: Die 36-jährige, gebürtige Oberösterreicherin, Maria Hutter (ÖVP), ist Lehrerin und Bäuerin in Bruck (Pinzgau) und künftig für Bildung und Naturschutz zuständig.

Seit zwei Jahren ist die ausgebildete Hauptschullehrerin hauptberuflich Bäuerin im Gaferlgut in Bruck an der Glocknerstraße - Beide Berufe waren ihr großer Wunsch schon seit Jugendtagen. „Das macht mir Spaß. Für mich ist Bäuerin der schönste Beruf auf der Welt“, sagt die designierte Landesrätin.

„Einen gewissen Gestaltungsspielraum hat man - Gott sei Dank - als Frau bei uns in Österreich. Dass man Entscheidungen treffen kann, was lerne ich, wo ziehe ich in, wo möchte ich meinen Lebensmittelpunkt haben? Die Freiheit, die schätze ich sehr“, sagt die Mutter zweier Söhne im Alter von sechs und acht Jahren und Chefin eines Vollerwerbsbetriebs mit dutzenden Rindern.

ORF

Einen Tag „Pinzgauer Heimarbeit“ pro Woche

Einmal pro Woche vom Pinzgau aus arbeiten, ist der Plan der künftigen Landesrätin, die auch für den Nationalpark Hohe Tauern zuständig sein wird. „Ich bin neugierig auf Neues, ich lerne gerne. Ich freue mich über Herausforderungen - wahrscheinlich, denn einfacher hätte ich es gehabt, wenn ich nein gesagt hätte“, sagt Hutter. „Es war auch eine Option nein zu sagen. Ich bin ja auch Mutter, Ehefrau, Bäuerin, das sind viele Faktoren, die man mit bedenken muss. So etwas muss funktionieren, da muss man auch den Rückhalt von der Familie haben. Wenn die sagen, nein, lass das, dann funktioniert so etwas nicht“, sagt Hutter.

Familie steht voll zu Hutters Entscheidung

Einen Tag lang hat die Familie von Maria Hutter deren Sprung in die Landesregierung beraten, danach war die Entscheidung klar, sagt Gatte und Gaferlbauer Hans Hutter: „Meine Frau ist ein recht ein starker Typ. Sie will etwas weiterbringen und das hat sie auch daheim geschafft und wird es auch weiterhin schaffen.“

Herz und Hausverstand einzubringen, ist eines der Ziele von Maria Hutter in der Landesregierung. Denn Politik als Selbstzweck oder um sich selbst Vorteile zu verschaffen, das gehe für sie gar nicht. „Man muss es machen, weil man Land und Leute mag, sonst kann man es lassen“, sagt Hutter.

